أخبار السيارات| سعر سوزوكي فرونكس 2024 بعد تراجع الأوفر برايس.. مع اقتراب الصيف.. خطوات للتحقق من عمل مكيف السيارة بشكل فعال

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة بيستون عن طرازها الجديد بيستون B70 S بالسوق المصري للسيارات ، وتنتمي بيستون B70 S لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية ، وتظهر بتصميم رياضي وعصري .

حساس الشكمان يساعد في تقليل نسب تلوث البيئة ، ويعمل علي اختبار نسبة التلوث وسهولة الحفاظ على البيئة والحد من استهلاك كمية الوقود المحترق أثناء عملية تشغيل المحرك بالسيارات .

مكيف الهواء يعمل على خفض ورفع درجة الحرارة بـ مقصورة السيارة ، وذلك يجعل الهواء أكثر جفافاً، بالإضافة إلي أن تشغيل المكيف يمنع دخول الأتربة إلي مقصورة السيارة و النوافذ، كما أن الهواء الجاف يمنع من تعرق الزجاج الأمامي والخلفي والنوافذ الجانبية ، وذلك يوفر رؤية واضحة .

كشفت شركة بيجو الفرنسية عن طرازها الجديد بيجو 308 SW Hybrid الهجين ، وتنتمي 308 SW Hybrid لفئة السيارات الكومبي ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

سوق السيارات المصرية تضم باقة متنوعة من طرازات السيارات التي تم توافرها بعد تراجع قيمة الاوفر برايس التي تم فرضها علي أسعار السيارات الجديدة بسبب عدم استقرار سعر الدولار ، ولكن الان وبعدما استقرت أسعار الطرازات الجديدة فتوجد حالة من الانتعاش داخل سوق السيارات نتيجة استقرار سعر الدولار ومن ضمن السيارات التي تراجعت أسعارها سوزوكي فرونكس موديل 2024.