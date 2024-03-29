محمد بركات يطمئن جماهير الأهلي قبل لقاء سيمبا

وجه محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق رسالة لجماهير القلعة الحمراء قبل لقاء فريق سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد بركات في تصريحات تلفزيونية: "أيًا كان التشكيل الأساسي لمارسيل كولر، الأهلي قادر على الفوز على سيمبا، الأهلي فريق كبير وهو الأفضل فنيًا، مع الاحترام للفريق التنزاني"

وتابع: "الأهلي يستطيع تخطي عقبة سيمبا، فالأحمر هو الأفضل من بين جميع الفرق في الدور ربع النهائي، الفريق الذي ينافسه فقط هو ماميلودي صن داونز"

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "الأهلي فريق كبير وتاريخ كبير ولاعبيه هم الأعلى فنيًا، وإن شاء الله يحقق نتيجة إيجابية تساعده قبل مباراة العودة في إستاد القاهرة".