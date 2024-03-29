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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

فولكس فاجن تقدم نسختها الشهيرة "جولف" 2024 بهذا السعر

فولكس فاجن جولف
فولكس فاجن جولف

تتوافر السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024 عبر فئة واحدة من التجهيزات بالسوق المصري، وتعد هذه الأيقونة من اشهر اصدارات العلامة التجارية، والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك، حيث تحمل معها تاريخ كبير بدءًا من النسخة جولف 1.

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تأتي السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024 بأبعاد خارجية بنسبة 4.284 مم للطول الكلي، و1.789 مم للعرض، وبارتفاع كلي يبلغ 1.456 مم، بالاضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2.636 مم، مع تصميم الهاتشباك ومفهوم رباعي الابواب ومساحة تخزين خلفية، إلى جانب مصابيح أمامية حادة الشكل.

فولكس فاجن جولف

وتضم فولكس فاجن جولف موديل 2024 جنوط رياضية، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم، ومكيف هواء، بالاضافة إلى زر تشغيل وايقاف المحرك، مثبت سرعة، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، حساسات ركن، كاميرا، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن.

فولكس فاجن جولف

تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانا و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار، وزمن للتسارع يقدر بـ 8.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، واستهلاك للوقود بنسبة 4.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

فولكس فاجن جولف

سعر السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024 الرسمي بالسوق المصري

 

تقدم السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024 عبر فئة LIFE وبسعر رسمي يبلغ مليون و770 ألف جنيه.

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