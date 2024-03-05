عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن تيجوان 2024 "اعلى فئة" للبيع بهذا السعر

فولكس فاجن تيجوان
فولكس فاجن تيجوان 2024

ظهرت السيارة فولكس فاجن تيجوان 2024 للبيع على الانترنت وهي بحالة الزيرو، عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، حيث تنتمي النسخة صاحبة هذا الموضوع إلى فئات R-LINE الأعلى تجهيزًا.

أرخص بـ 170 ألف جنيه..أصغر سيارة رياضية في مصر "كسر زيرو" اعرف بكام

ستروين C5 اير كروس "كسر زيرو" .. أرخص من سعرها الرسمي

كيا سبورتاج 2023 توب لاين كسر زيرو بأفضل سعر

تويوتا كورولا "كسر زيرو" 2024 .. للبيع بهذا السعر

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة فولكس فاجن تيجوان 2024 نحو 2 مليون و200 ألف جنيه، بينما وصلت الاسعار السوقية للسيارة إلى 2 مليون و700 ألف جنيه، حيث يفرض بعض من التجار والموزعين زيادة "غير رسمية" تحت مسمى الأوفر برايس، والتي تعني التسليم الفوري دون الحاجة لانتظار قوائم الحجز.

 فولكس فاجن تيجوان 2024

وبدأت هذه الظاهرة في التراجع الشديد خلال الأيام الماضية، كما اختفى مسمى الأوفر برايس لعدد من السيارات بشكل نهائي، وعن سلسة التراجع السعري لتلك الظاهرة، ظهرت النسخة تيجوان التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة قدرها 2 مليون 400 ألف جنيه، بعد أن وصل أعلى سعر لها إلى 2 مليون و700 ألف جنيه، أي بنسبة إنخفاض بلغت 300 ألف جنيه.

 فولكس فاجن تيجوان 2024

المواصفات الفنية للسيارة فولكس فاجن تيجوان 2024

 

تأتي السيارة فولكس فاجن تيجوان 2024 بمحرك "تيربو" 1400 سي سي، 4 سلندر، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 150 حصان و250 نيوتن مترمن العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، وسرعة قصوى تصل لـ 215 كيلومتر في الساعة.

 فولكس فاجن تيجوان 2024

ويمكن للسيارة فولكس فاجن تيجوان 2024 بفضل تلك الإمكانيات الفنية يمكنها التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة فيمدة زمنية تستغرق 9.2 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر. 

فولكس فاجن تيجوان تقنية الفار تيجوان 2024 تيجوان 2024 للبيع فولكس فاجن تيجوان 2024 سعر فولكس فاجن تيجوان 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يحصل على توقيع نجم الترجي لمدة 4 مواسم

مفاجآت اقتصادية كبرى قريبا.. وهذا موقف التعويم وطرح البنوك شهادات بفائدة 30%

خربوا النادي.. مرتضى منصور يوجه رسالة إلى مجلس إدارة الزمالك

بعد القرار الرئاسي الأخير.. غرامة كبيرة تنتظر محتكري السلع

قرار عاجل بمعاقبة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

مخلص مش بيتفاوض.. شبانة يعلن عن صفقة جديدة في الأهلي

الشرقية للدخان حسمت الأمر.. متى تنخفض أسعار السجائر في مصر؟

صالح جمعة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام نفط البصرة بالدوري العراقي

موضوعات متعلقة

أرخص سيارة يابانية بـ 7 مقاعد موديل 2024 .. اعرف سعرها

أرخص سيارة تقدمها رينو في مصر .. اعرف سعرها الرسمي

السعر الرسمي لأرخص سيارة رياضية تقدمها جاك .. صور

السعر الرسمي لـ كيا جراند سيراتو 2024 في مصر

نيسان صني 2024 "أعلى فئة" للبيع بحالة الزيرو .. بأقل سعر

أرخص 5 سيارات «زيرو» في مصر.. تبدأ من 549 ألف جنيه

استقرار سعر أرخص سيارة "زيرو" من ميتسوبيشي .. اعرف بكام ؟

انخفاض 350 ألف جنيه لأسعار "أوفر برايس" نيسان سنترا 2024

ترشيحاتنا

مفاجأة.. السيارات الكهربائية تلوث البيئة أكثر من مركبات البنزين

هل يحصل على المسلم على ثواب قيام الليل لو غلبه النوم؟ دار الإفتاء ترد

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

تحدٍّ بين «إنفيديا» و«هواوي» بسبب قدرات شرائح الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل

تسوبيل: محمد صلاح صنع مجدا عالميا في أوروبا

هاريس تحث البيت الأبيض للعمل على تخفيف غضب الأمريكيين الفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإنسان الغزال.. شاب يدور على رأسه داخل مول تجاري |فيديو

انتقام جماعي.. ركاب حافلة يبرحون اللصوص ضربًا

كائن فضائي أم إنسان.. مومياء غامضة تثير حالة من الجدل|صور

بالصفع والضرب.. شجار عنيف بين زوجين داخل محكمة الأسرة بالهند| ما السبب؟

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ