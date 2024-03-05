فولكس فاجن تيجوان 2024 "اعلى فئة" للبيع بهذا السعر

ظهرت السيارة فولكس فاجن تيجوان 2024 للبيع على الانترنت وهي بحالة الزيرو، عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، حيث تنتمي النسخة صاحبة هذا الموضوع إلى فئات R-LINE الأعلى تجهيزًا.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة فولكس فاجن تيجوان 2024 نحو 2 مليون و200 ألف جنيه، بينما وصلت الاسعار السوقية للسيارة إلى 2 مليون و700 ألف جنيه، حيث يفرض بعض من التجار والموزعين زيادة "غير رسمية" تحت مسمى الأوفر برايس، والتي تعني التسليم الفوري دون الحاجة لانتظار قوائم الحجز.

فولكس فاجن تيجوان 2024

وبدأت هذه الظاهرة في التراجع الشديد خلال الأيام الماضية، كما اختفى مسمى الأوفر برايس لعدد من السيارات بشكل نهائي، وعن سلسة التراجع السعري لتلك الظاهرة، ظهرت النسخة تيجوان التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة قدرها 2 مليون 400 ألف جنيه، بعد أن وصل أعلى سعر لها إلى 2 مليون و700 ألف جنيه، أي بنسبة إنخفاض بلغت 300 ألف جنيه.

فولكس فاجن تيجوان 2024

المواصفات الفنية للسيارة فولكس فاجن تيجوان 2024

تأتي السيارة فولكس فاجن تيجوان 2024 بمحرك "تيربو" 1400 سي سي، 4 سلندر، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 150 حصان و250 نيوتن مترمن العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، وسرعة قصوى تصل لـ 215 كيلومتر في الساعة.

فولكس فاجن تيجوان 2024

ويمكن للسيارة فولكس فاجن تيجوان 2024 بفضل تلك الإمكانيات الفنية يمكنها التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة فيمدة زمنية تستغرق 9.2 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.