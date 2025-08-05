وفد جامعة الدول العربية يتفقد مدرسة التحرير الابتدائية بسيدي بشر لمتابعة انتخابات الشيوخ

تفقد وفد من جامعة الدول العربية، ظهر اليوم الثلاثاء، مدرسة التحرير الابتدائية بسيدي بشر، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ في يومها الثاني.

تفقد الوفد لجنة 13 و14 بمدرسة التحرير، وذلك ضمن جولاتهم الميدانية بمحافظة الإسكندرية، حيث تفقدوا عدد من اللجان أمس بمنطقة الجمرك.

وقد احتشد الناخبين امام اللجنة حاملين الأعلام المصرية وسط أجواء من البهجة والسعادة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقد تفقد متابعة دولي اليوم الثلاثاء، اللجان الانتخابية بمدارس أحمد بدوي ومصطفى مشرفة ومعهد فتيات سيدي بشر، بالمنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، لمتابعة سير العملية الانتخابات مجلس الشيوخ في يومها الثاني.

وتشهد لجان الإسكندرية إقبال من الشباب والسيدات على اللجان الفرعية مع فتح باب التصويت في ثاني أيام انتخابات الشيوخ.

وكشف الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن إجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و444 ألف ناخب، مؤكدا أن المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد المحافظ على انعقاد غرفة العمليات المركزية بالديوان العام بالمحافظة برئاسته وبتواجد جميع الجهات والأجهزة المعنية، مشددًا على التنسيق والربط بين مركز السيطرة بالمحافظة وكافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول.

وأضاف أن أرقام غرف الطوارئ والخط الساخن بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة واستفسارات المواطنين وهي كالتالي: (الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي.

أو على أرقام (4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137) من أي محمول.