تعرض للإعياء داخل لجنة انتخابية.. نقل عمدة قرية بالقليوبية لمستشفى طوخ

أصيب عمدة قرية مشتهر، والبالغ من العمر 70 عامًا، بحالة هبوط مفاجئة خلال تواجده داخل لجنة الشهيد مرجان بالوحدة المحلية بمشتهر التابعة لمركز طوخ، لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ.

وتلقت غرفة عمليات مديرية أمن القليوبية بلاغًا يفيد بتعرض عمدة القرية للإعياء، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف، وتم نقله إلى مركز طبي طوخ لتلقي الرعاية اللازمة، حيث استقرت حالته الصحية عقب إجراء الإسعافات الأولية.

وتواصل اللجنة استقبال الناخبين بصورة طبيعية، وسط تأمين كامل من قوات الشرطة وتعاون من أطقم الطوارئ الطبية.

وشددت مديرية الأمن على جاهزية جميع اللجان للتعامل مع أية حالات طارئة، ضمن خطة التأمين والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية.