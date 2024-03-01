سعر فولكس فاجن تي روك الجديدة في مصر

تعتبر السيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2024 أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الألمانية في السوق المصري، وتتوفر بفئة واحدة فقط.
سعر فولكس فاجن تي روك موديل 2024
بلغ سعر فاجن تي روك موديل 2024 الرسمي فس السوق المصري 1,770,000 جنيه
مواصفات السيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2024
المحرك: 4 سلندر
السعة: سعة 1400 سي سي تيربو
القوة: 152 حصانا
العزم الأقصى للدوران: 250 نيوتن/متر
نظام الجر: أمامي
ناقل الحركة: أوتوماتيك من 8 سرعات
السرعة القصوى: 205 كيلومتر في الساع
زمن التسارع: 8.4 ثانية
استهلاك الوقود: 5.3 لتر لكل 100 كيلومتر
قياسات وأبعاد السيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2024
الطول الكلي: 4240 مم
العرض الكلي: 1819 مم
الارتفاع الكلي: 1573 مم
ارتفاع السيارة عن الأرض: 157 مم
قياس قاعدة العجلات: 2603 مم
سعة صندوق السيارة: 445 لتر
سعة خزان الوقود: 41 لتر