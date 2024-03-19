سعر سيارة فولكس فاجن "جولف" الشبابية موديل 2024

تقدم شركة فولكس فاجن عملاقة تصنيع السيارات الألمانية، عددا كبيرا من الطرازات داخل السوق العالمي والمحلي، ومنها الأيقونة الشبابية "جولف"، والتي تقدم في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، وتعد هذه النسخة من اشهر سيارات الهاتشباك باختلاف أجيالها.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، مواصفات السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024 وسعرها الرسمي في مصر.

فولكس فاجن جولف موديل 2024

المواصفات الفنية للسيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024

محرك تيربو سعة 1400 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر.

قوة إجمالية قدرها 150 حصان.

عزم الدوران 250 نيوتن متر.

ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية.

استهلاك للوقود بنسبة 4.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

فولكس فاجن جولف موديل 2024

الابعاد الخارجية وقياسات السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024

الطول الكلي 4258 مم.

العرض الكلي 1465 مم.

الارتفاع الكلي 1492 مم.

ارتفاع السيارة عن الأرض "الخلوص" 134 مم.

طول قاعدة العجلات 2620 مم.

مساحة التخزين الخلفية 380 لتر.

سعة خزان الوقود 50 لتر.

فولكس فاجن جولف موديل 2024

سعر السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024 الرسمي في مصر

تقدم السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024 في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات وهي LIFE، وبسعر رسمي يبلغ مليون و770 ألف جنيه.