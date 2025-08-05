10 فوائد لتناول المياه على الريق .. نصائح لا تتجاهليها

شرب الماء على الريق أي فور الاستيقاظ من النوم، قبل تناول أي طعام له فوائد عديدة تعزز الصحة العامة للجسم.

إليك 10 فوائد مثبتة لتناول الماء على الريق، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

10 فوائد لتناول الماء على الريق

10 فوائد لتناول المياة على الريق

تنشيط الجسم وأعضائه الداخلية

شرب الماء بعد الاستيقاظ يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز عمل الأعضاء الحيوية مثل الكلى والكبد.

شرب الماء بعد الاستيقاظ يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز عمل الأعضاء الحيوية مثل الكلى والكبد. تحفيز الهضم والتخلص من السموم

يساعد في تنظيف الجهاز الهضمي وتحفيز حركة الأمعاء، مما يساهم في طرد السموم المتراكمة.

يساعد في تنظيف الجهاز الهضمي وتحفيز حركة الأمعاء، مما يساهم في طرد السموم المتراكمة. تعزيز وظائف الدماغ

الدماغ يتكون بنسبة كبيرة من الماء، وشرب الماء صباحًا يساعد في تحسين التركيز والذاكرة والانتباه.

الدماغ يتكون بنسبة كبيرة من الماء، وشرب الماء صباحًا يساعد في تحسين التركيز والذاكرة والانتباه. المساعدة في فقدان الوزن

شرب الماء قبل الإفطار يعزز الشعور بالشبع، ويساعد في تقليل الشهية خلال اليوم.

شرب الماء قبل الإفطار يعزز الشعور بالشبع، ويساعد في تقليل الشهية خلال اليوم. مكافحة الإمساك

الماء يرطّب الأمعاء ويساعد على تنظيم حركة الإخراج، خاصة عند شربه على معدة فارغة.

الماء يرطّب الأمعاء ويساعد على تنظيم حركة الإخراج، خاصة عند شربه على معدة فارغة. تحسين التمثيل الغذائي الأيض

شرب الماء البارد نسبيًا على الريق يمكن أن يرفع معدل الحرق بنسبة تصل إلى 24% لفترة مؤقتة.

شرب الماء البارد نسبيًا على الريق يمكن أن يرفع معدل الحرق بنسبة تصل إلى 24% لفترة مؤقتة. تحسين صحة البشرة

ترطيب الجسم من الداخل ينعكس مباشرة على البشرة، فتصبح أكثر نضارة ومرونة.

ترطيب الجسم من الداخل ينعكس مباشرة على البشرة، فتصبح أكثر نضارة ومرونة. دعم صحة القلب

الماء يساعد على تنظيم ضغط الدم وتقليل لزوجة الدم، مما يقلل من خطر أمراض القلب.

الماء يساعد على تنظيم ضغط الدم وتقليل لزوجة الدم، مما يقلل من خطر أمراض القلب. تنظيم حرارة الجسم

شرب الماء صباحًا يساعد في الحفاظ على التوازن الحراري للجسم، خاصة في الأجواء الحارة.

شرب الماء صباحًا يساعد في الحفاظ على التوازن الحراري للجسم، خاصة في الأجواء الحارة. تعزيز المناعة

الماء يساهم في دعم الجهاز اللمفاوي، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في الدفاع عن الجسم ضد الأمراض.

نصائح عند شرب الماء على الريق