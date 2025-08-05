وكيل الأزهر يُدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025.. ويؤكد: المشاركة واجب وطني

أدلى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بصوته في انتخابات «مجلس الشيوخ لعام 2025»، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بلجنة مدرسة الطبري بمدينة الشروق، بالقاهرة.

وأكد فضيلته، عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات وسائر الاستحقاقات الوطنية تُعد واجبًا ومسؤولية وطنية، داعيًا جموع المصريين إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني بإرادة حرة وواعية، للمساهمة في بناء مستقبل البلاد، مشددا على أن المشاركة تعكس وعي المواطن وحرصه، وأن الأزهر الشريف يحرص دائمًا على ترسيخ قيم الانتماء الوطني، والدعوة إلى أداء الاستحقاقات التي تخدم الصالح العام.