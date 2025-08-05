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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توافد الأهالي في ثاني أيام انتخابات الشيوخ في المنوفية

انتخابات مجلس الشيوخ في المنوفية
انتخابات مجلس الشيوخ في المنوفية
مروة فاضل

شهدت لجان محافظة المنوفية اقبال في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ في لجان المحافظة.

حيث توافد الأهالي مع بدأ فتح اللجان الانتخابية في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ منذ التاسعة صباحا.

وفتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين في ثاني أيام الانتخابات في التاسعة صباحا وتستمر حتي التاسعة مساءا يعقبها عملية فرز الأصوات.

ويتنافس في الانتخابات 19 مرشح علي4 مقاعد والقائمة الوطنية.

واعلنت محافظة المنوفية حالة الاستعداد القصوي لاستقبال المرشحين في ثاني أيام الانتخابات بالتعاون مع كافة المديريات الخدمية وفي كافة القطاعات.

محافظة المنوفية المنوفية انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ انتخابات

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