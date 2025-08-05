ميرنا جميل تخطف الأنظار بجمالها الطبيعي

نشرت الفنانة ميرنا جميل ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

تفاصيل إطلالة ميرنا جميل..

وتألقت ميرنا جميل، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية بلوزة باللون الأوف وايت ونسقت معها جينز أزرق فاتح.

كما اختارت أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز ميرنا جميل بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.