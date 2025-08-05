شبيهة ياسمين صبرى.. خطيبة محمد رشاد تثير الجدل على السوشيال ميديا

تصدر المطرب محمد رشاد تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد نشر مجموعة من صور خطوبته على فتاة تدعى نور عاطف.

وأثار خبر خطوبة محمد رشاد اهتمام عدد كبير من رواد مواقع السوشيال ميديا في الساعات الماضية، وعلق البعض على خطيبة رشاد بأنها تشبه النجمة ياسمين صبرى، على حد قولهم.

فستان خطيبة محمد رشاد

وظهرت خطيبة رشاد بإطلالة بسيطة وعفوية، مرتدية فستانا أنيقا باللون الأوف وايت المجسم الذى أبرز قوامها الممشوق وخصرها المنحوت.

كما اختارت أن تترك بشرتها على طبيعتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة، وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

تعليق محمد رشاد لـ خطيبته

وكتب محمد رشاد عبر الصور التى تجمعه بخطيبته، وعلّق عليها بكلمات رومانسية قال فيها: "يا أجمل هدية من ربنا، بحبك، وحياتي كلها أحلوت بوجودك.. يا نور عيوني ونبض قلبي وأيامي كلها فرحتي كملت بيكي.. الحمد لله على جميع عطاياه".



