عزيز الشافعي يحتفل بتخطي أغنية "بتمنى أنساك" لـ شيرين حاجز 100 مليون مشاهدة

احتفل الملحن والشاعر عزيز الشافعي بالنجاح الكبير الذي حققته أغنية بتمنى أنساك للفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد تجاوزها حاجز 100 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.



وقال الشافعي عبر حسابه على موقع إكس ؛" 100 مليون مشاهدة، غير ملايين المشاهدات اللي انحذفت للميجا هيت العالمية #بتمنى_أنساك #شيرين #عزيز_الشافعي #توما".



علق الملحن عزيز الشافعي على الشائعات التي طالت الفنانة أنغام مؤخرًا، بشأن الحملة التي وُجهت ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد حفلها في مهرجان موازين، والتي زعمت بعض الأطراف أن أنغام كانت السبب وراءها.



وقال الشافعي: "قبل حفل شيرين بأربعة أيام، أنغام كانت في المستشفى.

وتابع الشافعى قائلا : كلمتني وقتها لأن كان في شغل بينا وبين نادر حمدي، وطلبت مني ما أقولش لحد علشان الشغل يكمل، وكان عندها أمل إنها تخرج من المستشفى تاني يوم، لكن للأسف اتضح إنها أزمة صحية تحتاج لفحوصات ضرورية."