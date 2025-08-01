قديم.. حقيقة تقديم شيرين عبد الوهاب بلاغ ضد حسام حبيب

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تفيد بتقديم شيرين عبد الوهاب بلاغا ً جديدا ضد طليقها السابق المغني حسام حبيب.

فأصدر المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا صحفيًا، بشأن تقدمها ببلاغ ضد طليقها الفنان حسام حبيب، بسبب الإساءة لها بأحد البرامج التليفزيونية في شهر رمضان الماضي.

وأكد ياسر قنطوش محامي شيرين عبد الوهاب، أنه بالفعل قد تقدمت الفنانة في شهر مارس الماضي، ببلاغًا ضد طليقها، الفنان حسام حبيب، بسبب تصريحاته المسيئة لها في أحد البرامج الرمضانية، وذلك تبسبب لها في ضرر نفسي ومعنوي.

وأشار قنطوش، أن البلاغ لازال قيد التحقيق في الجهات المختصة بذلك.

وجه الفنان حسام حبيب اعتذارا للفنانة شيرين عبد الوهاب، في تصريحات تليفزيونية علي هامش مشاركته في مهرجان جدة بالسعودية.

وقال حسام حبيب: علاقتي بـ شيرين زي الفل الإخوات والأصحاب بيتخانقوا، والناس لو عرفت خناقاتنا كلها مضحكة وبسيطة، هي فنانة عظيمة وصوت الوطن العربي مش صوت مصر بس، وبعتذرلها لو كنت قلت حاجة وقت عصبية وزعلتها، وبقولها حبيبة قلبي أشوفك دايمًا ناجحة وبقول للناس أن مفيش بيني وبينها أي مشكلة.