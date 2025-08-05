محمد عبدالعاطي بلوجر التاتوهات من بودكاست سوزي الأردنية إلي زميل فى السجن

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس محمد عبد العاطي صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات وفي تلك السطور نرصد لكم معلومات عنه .

محمد عبد العاطي صانع محتوى

محمد عبد العاطي هو بلوجر وصانع محتوى مصري، اشتهر عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة يوتيوب وتيك توك من خلال برنامجه الساخر المعروف بعنوان مع كامل احترامي.

البلوجر محمد عبدالعاطي

1- محمد عبد العاطي هو بلوجر شاب يبلغ من العمر 31 عامًا.

2- وُلد في عائلة بسيطة كأصغر أشقائه إذ لديه شقيقين أكبر منه.

3- عاش فترة من طفولته في المملكة العربية السعودية قبل أن يعود إلى مصر ويستقر بها

4- يشتهر بعدد كبير من التاتوهات علي جسده

بلاغات ضد محمد عبد العاطي

أدى تصاعد الجدل حول محتوى محمد عبد العاطي إلى تقدم عدد من المحامين ببلاغات رسمية تتهمه بنشر مواد خادشة للحياء، والتحريض على الفسق والفجور والإساءة إلى قيم المجتمع المصري، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه.