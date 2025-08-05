في ثاني أيام التصويت.. الوطنية للانتخابات ترصد وقائع إنسانية وجهودا مستمرة لضمان الانضباط

أكد القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن هناك متابعة مستمرة لفتح وسير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، موضحًا أن رئيس لجنة 601 في كوم حمادة والده توفى وظل في العمل ومتابعة اللجنة لحين توفير البديل، وبعد ذلك يتجه لجنازة والده، والهيئة تقدم له خالص التعازي.

وأضاف خلال متابعة سير العملية الانتخابية في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بجميع المحافظات، أن هناك موظفة بالجهاز الإداري ومعاونة في لجنة 100 في الأقصر تعرضت لحادث في أثناء التوجه للجنة بصحبة زوجها وتوفيت، وهي الموظفة نهاد محمد عبده.

ولفت إلى أنه في لجنة 5 في قسم ثاني العريش بمدرسة أحمد عرابي، تعرض رئيس اللجنة لـ تعب شديد، وتم تدبير البديل وتم فتح اللجنة.

وكشف أن هناك خط ساخن يتم من خلاله تلقي البلاغات والشكاوى يحمل رقم 19826، وأن العمل مستمر على مدار اليوم.