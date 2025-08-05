الناخبون بالغربية لليوم الثاني على التوالي يدلون بأصواتهم بانتخابات الشيوخ 2025 ..صور

بدأت لجان التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية، البالغ عددها 654 لجنة انتخابية على مستوى المحافظة، استقبال الناخبين اليوم الثلاثاء ثانى أيام الانتخابات للإدلاء بأصواتهم، لاختيار 5 من بين 17 مرشحا على مقاعد النظام الفردى، بجانب نظام القوائم.

توافد الناخبون



وتوافد الناخبون على لجان التصويت منذ فتح باب اللجان لليوم الثانى رسميًا في التاسعة صباحًا؛ للمشاركة في العرس الانتخابي.

موعد انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت قرارًا رقم 5 لسنة 2025 بدعوة الناخبين المُقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين إلى الاقتراع بمقار لجان الانتخابات الفرعية، لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ.

وحددت الهيئة يومى الجمعة والسبت 1 و2 أغسطس 2025 موعدا لإجراء هذه الانتخابات خارج جمهورية مصر العربية، ويومى الاثنين والثلاثاء 25 و26 أغسطس 2025 موعدًا للحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات.

وبدأ الاقتراع فى الداخل يومى 4 و5 أغسطس، ويومى 27 و28 أغسطس للحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات فى الداخل.