بالأسماء.. ننشر الحركة الداخلية بمديرية أمن الغربية

أصدر اللواء أسامة نصر الهواري، مدير أمن الغربية، توجيهاته العاجلة إلي مساعديه باعتماد الحركة الداخلية لضباط مباحث ومأموري مراكز وأقسام الشرطة بمديرية علي مستوي كافة مراكز المحافظة في إطار تحسين الخدمات الأمنية وضمان استقرار الشارع الغرباوي .

وجاءت الحركة كالأتي :

اللواء محمد عاصم مديرًا لمباحث الغربية (تجديد ثقة) بينما اللواء ياسر عبد الحميد حكمدار مديرية أمن الغربية فضلا عن تولي اللواء تامر شرف مساعد مدير الأمن (تجديد ثقة) واللواء أشرف حلمي، اللواء حسام الغريب، اللواء محمد السنوسي مساعدين لمدير أمن الغربية.

تفاصيل الحركة



بينما في قطاع المرور:

العميد وائل حمودة مديرًا لإدارة مرور الغربية.

العقيد محمد البناوي وكيلًا لإدارة المرور.

العميد محمود أبو المكارم رئيسًا لمباحث مرور الغربية (تجديد ثقة).

في المقابل في مجال البحث الجنائي:

العميد سامح نجيدة رئيسًا لمباحث الغربية.

العقيد أبو العزم فتحي رئيسًا لفرع البحث بالمحلة وسمنود (تجديد ثقة).

العقيد علي ندا مفتشًا لمباحث المحلة وسمنود.

المقدم محمد عمارة رئيسًا لمباحث مركز المحلة الكبرى (تجديد ثقة).

العقيد أحمد الشربيني الغمراوي رئيسًا لمباحث التموين بالمحلة وسمنود.

المقدم علي ندا مفتشًا لمباحث أول وثانِ المحلة والمركز.

الرائد محمد عمار مفتشًا لمباحث قسم ثالث المحلة.

أقسام المحلة الكبرى:

المقدم أحمد الشربيني رئيس مباحث التموين والتجارة الداخلية في المحلة الكبرى

العميد خالد عامر مأمور قسم أول المحلة (تجديد ثقة).

العقيد هيثم الشربيني مأمور مركز المحلة.

العميد محمد حوام مأمور مركز طنطا.

العقيد محمد البرلسي مأمور قسم ثان المحلة (تجديد ثقة).

الرائد عبدالمنعم الوكيل رئيسًا لمباحث قسم أول.

الرائد محمد عيد رئيسًا لمباحث قسم ثانِ.

الرائد معاذ الحسيني رئيسًا لمباحث قسم ثالث.

الرائد محمد عمارة رئيسًا لمباحث المركز.

معاونات المباحث:

قسم أول المحلة:

النقيب مجدي سامي

النقيب عثمان البيلي

قسم ثان المحلة:

النقيب أحمد الدميري

النقيب محمد أيمن

قسم ثالث المحلة:

النقيب أحمد الصعيدي

النقيب معتز الجبالي

النقيب هيثم شوشة – معاون أول مباحث

فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود:

النقيب محمود الحايس

النقيب أحمد الشيخ – رئيس مباحث مكافحة المخدرات

مباحث الآداب والمصنفات:

النقيب محمود الحايس

مركز شرطة المحلة:

النقيب أحمد عاصم (تجديد ثقة)

قطاع الجوازات:

المقدم أحمد نشأت رئيس قسم جوازات المحلة الكبرى.

قطاع المرور .

المقدم فؤاد حموده مدير قسم مرور المحلة الكبرى

المقدم محمد محرز رئيس مباحث مرور المحلة