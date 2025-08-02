أمن الغربية يفحص فيديو لشخص يشهر سلاحا أبيض لتهديد أقاربه ..صور

شهدت قرية ميت هاشم بمركز سمنود بمحافظة الغربية منذ قليل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك لمقطع فيديو حول واقعة قيام شخص بإشهار سلاح أبيض والتلويح سعيا في تهديد أقاربه طمعا في ميراثهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده من أفراد أسرة بتعرض أفرادها للتهديد والاعتداء عليها بواسطة سلاح أبيض من جهه أحد الأشخاص بنطاق قرية ميت هاشم بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

واوصي مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائي يقوده العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة والرائد محمد خطاب رئيس مباحث مركز شرطة سمنود لضبط المتهم المذكور وعرضه علي جهات التحقيق.

جهود أمنية



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.