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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إقبال على لجان مدرسة محمد الفقي في انتخابات الشيوخ بمركز أبو النمرس

انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
محمد غالي

شهدت لجان الاقتراع بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، إقبالا ملحوظا من المواطنون بالساعات الأولى للاقتراع بانتخابات الشيوخ، للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 

وذلك وسط أجواء انتخابية هادئة وتنظيم محكم، بالاضافة إلى وعي الناخبين والتزامهم بالمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

وتصدرت لليوم الثاني لجان مدرسة محمد الفقي بمدينة أبو النمرس مشهد المشاركة، حيث لوحظت كثافات أمام بوابات اللجنة منذ التاسعة صباحا، في مشهد يجسد حرص المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري والمساهمة في رسم ملامح المرحلة التشريعية المقبلة.

فيما شهد محيط اللجان تواجدا أمنيا مكثفا لتأمين العملية الانتخابية، وتطبيق التعليمات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات، مع توفير جميع سبل الراحة داخل المقار الانتخابية، في ظل المتابعة المستمرة من الغرف المركزية لتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين أثناء عملية التصويت.

انتخابات الشيوخ

وانطلقت فعاليات اليوم الثاني من التصويت داخل مصر في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر حتى التاسعة مساء، في ثاني وآخر أيام انتخابات مجلس الشيوخ، وسط إجراءات تنظيمية مشددة في أكثر من8 آلاف مقر انتخابي على مستوى الجمهورية.

وتجرى الانتخابات وفق نظام مزدوج يجمع بين الفردي والقائمة، حيث تتوزع الدوائر الانتخابية إلى 27 دائرة للمقاعد الفردية، و4 دوائر للقوائم، هي: دائرة القاهرة وشمال ووسط الدلتا، دائرة شمال ووسطوجنوب الصعيد، دائرة غرب الدلتا، ودائرة شرق الدلتا.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، تم توزيع 8 آلاف و825 لجنة فرعية على محافظات الجمهورية، لتيسير وصول المواطنين إلى لجانهم وتقليل الكثافات، حيث جاءت محافظة الشرقية في الصدارة بعدد844 لجنة، تلتها الدقهلية بـ723 لجنة، ثم الغربية بـ654 لجنة، في حين توزعت باقي اللجان على محافظات الجمهورية بما يتناسب مع الكتلة التصويتية لكل محافظة.

وتشهد انتخابات مجلس الشيوخ منافسة حامية على المقاعد الفردية، حيث يتنافس 424 مرشحا، منهم183 مرشحا مستقلا، و241 مرشحا حزبيا، في حين تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر السباق الانتخابي على نظام القوائم منفردة، وفقا لقانون الانتخابات الذي يشترط حصول القائمة على 5% من أصوات الناخبين المقيدين للفوز بالمقاعد.

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