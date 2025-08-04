إقبال بالفترة المسائية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمركز أبو النمرس

شهدت لجان الاقتراع بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، اليوم الاثنين، إقبالا ملحوظا من المواطنين خلال الفترة المسائية، للإدلاء بأصواتهم في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط أجواء انتخابية هادئة وتنظيم محكم يعكس وعي الناخبين والتزامهم بالمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

وتصدرت لجان مدرسة محمد الفقي بمدينة أبو النمرس مشهد المشاركة، حيث لوحظت كثافات أمام بوابات اللجنة منذ التاسعة صباحا، واستمر التوافد طوال اليوم، خاصة في الساعات الأخيرة قبل غلق الصناديق، في مشهد يجسد حرص المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري والمساهمة في رسم ملامح المرحلة التشريعية المقبلة.

وساهم شباب المركز بدور فعال في تسهيل إجراءات التصويت، من خلال تقديم المساعدة للناخبين، لا سيما في الاستعلام عن مقار اللجان وتوجيه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة إلى أماكن التصويت المناسبة، مما أسهم في تقليل التكدس وضمان انسيابية الحركة أمام اللجان.

فيما شهد محيط اللجان تواجدا أمنيا مكثفا لتأمين العملية الانتخابية، وتطبيق التعليمات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات، مع توفير كافة سبل الراحة داخل المقار الانتخابية، في ظل المتابعة المستمرة من الغرف المركزية لتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين أثناء عملية التصويت.

انتخابات الشيوخ

وانطلقت فعاليات اليوم الأول من التصويت داخل مصر في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر حتى التاسعة مساء، على أن تستأنف أعمال التصويت غدا الثلاثاء، في ثاني وآخر أيام انتخابات مجلس الشيوخ، وسط إجراءات تنظيمية مشددة في أكثر من 8 آلاف مقر انتخابي على مستوى الجمهورية.

وتجرى الانتخابات وفق نظام مزدوج يجمع بين الفردي والقائمة، حيث تتوزع الدوائر الانتخابية إلى 27 دائرة للمقاعد الفردية، و4 دوائر للقوائم، هي: دائرة القاهرة وشمال ووسط الدلتا، دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، دائرة غرب الدلتا، ودائرة شرق الدلتا.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، تم توزيع 8 آلاف و825 لجنة فرعية على محافظات الجمهورية، لتيسير وصول المواطنين إلى لجانهم وتقليل الكثافات، حيث جاءت محافظة الشرقية في الصدارة بعدد 844 لجنة، تلتها الدقهلية بـ723 لجنة، ثم الغربية بـ654 لجنة، في حين توزعت باقي اللجان على محافظات الجمهورية بما يتناسب مع الكتلة التصويتية لكل محافظة.

وتشهد انتخابات مجلس الشيوخ منافسة حامية على المقاعد الفردية، حيث يتنافس 424 مرشحا، منهم 183 مرشحا مستقلا، و241 مرشحا حزبيا، في حين تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر السباق الانتخابي على نظام القوائم منفردة، وفقا لقانون الانتخابات الذي يشترط حصول القائمة على 5% من أصوات الناخبين المقيدين للفوز بالمقاعد.

وتعد انتخابات مجلس الشيوخ محطة مهمة في استكمال البناء التشريعي للدولة، حيث يمثل المجلس الغرفة الثانية للبرلمان المصري، ويضطلع بدور محوري في مناقشة مشروعات القوانين والسياسات العامة، ما يدعم جهود التنمية ويعزز المشاركة السياسية والممارسة الديمقراطية في البلاد.