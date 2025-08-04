قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد رشاد يعلن خطوبته: يا أجمل هدية من ربنا
الوطنية للانتخابات: لا شكاوى مؤثرة على سير انتخابات مجلس الشيوخ
الوطنية للانتخابات: غلق صناديق الاقتراع وحفظها في أماكنها المخصصة لذلك
المهاجم الفلسطيني حسم الأمر.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
تفاصيل جديدة بشأن تيك توك بعد قرار حذف 2.9 مليون.. فيديو
وزير المالية يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ
القومي للمرأة: السيدات تتصدر المشهد بأول أيام انتخابات مجلس الشيوخ
شهيدان وعدة إصابات في قصف للاحتلال شمال مدينة غزة
عاقبها بوصلة تعذيب.. الإعدام لقاتـ.ل نجلته الخصوص بالقليوبية
إغلاق تيك توك في مصر| هل يهدد ويربك بيئة الاستثمار الرقمي؟.. خبير يجيب
المصريين الأحرار: نخوض معركة الشيوخ.. وجولات مكثفة لمرشحي الحزب وأماناته
سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إقبال بالفترة المسائية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمركز أبو النمرس

انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
محمد غالي

شهدت لجان الاقتراع بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، اليوم الاثنين، إقبالا ملحوظا من المواطنين خلال الفترة المسائية، للإدلاء بأصواتهم في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط أجواء انتخابية هادئة وتنظيم محكم يعكس وعي الناخبين والتزامهم بالمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

وتصدرت لجان مدرسة محمد الفقي بمدينة أبو النمرس مشهد المشاركة، حيث لوحظت كثافات أمام بوابات اللجنة منذ التاسعة صباحا، واستمر التوافد طوال اليوم، خاصة في الساعات الأخيرة قبل غلق الصناديق، في مشهد يجسد حرص المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري والمساهمة في رسم ملامح المرحلة التشريعية المقبلة.

وساهم شباب المركز بدور فعال في تسهيل إجراءات التصويت، من خلال تقديم المساعدة للناخبين، لا سيما في الاستعلام عن مقار اللجان وتوجيه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة إلى أماكن التصويت المناسبة، مما أسهم في تقليل التكدس وضمان انسيابية الحركة أمام اللجان.

فيما شهد محيط اللجان تواجدا أمنيا مكثفا لتأمين العملية الانتخابية، وتطبيق التعليمات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات، مع توفير كافة سبل الراحة داخل المقار الانتخابية، في ظل المتابعة المستمرة من الغرف المركزية لتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين أثناء عملية التصويت.

انتخابات الشيوخ

وانطلقت فعاليات اليوم الأول من التصويت داخل مصر في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر حتى التاسعة مساء، على أن تستأنف أعمال التصويت غدا الثلاثاء، في ثاني وآخر أيام انتخابات مجلس الشيوخ، وسط إجراءات تنظيمية مشددة في أكثر من 8 آلاف مقر انتخابي على مستوى الجمهورية.

وتجرى الانتخابات وفق نظام مزدوج يجمع بين الفردي والقائمة، حيث تتوزع الدوائر الانتخابية إلى 27 دائرة للمقاعد الفردية، و4 دوائر للقوائم، هي: دائرة القاهرة وشمال ووسط الدلتا، دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، دائرة غرب الدلتا، ودائرة شرق الدلتا.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، تم توزيع 8 آلاف و825 لجنة فرعية على محافظات الجمهورية، لتيسير وصول المواطنين إلى لجانهم وتقليل الكثافات، حيث جاءت محافظة الشرقية في الصدارة بعدد 844 لجنة، تلتها الدقهلية بـ723 لجنة، ثم الغربية بـ654 لجنة، في حين توزعت باقي اللجان على محافظات الجمهورية بما يتناسب مع الكتلة التصويتية لكل محافظة.

وتشهد انتخابات مجلس الشيوخ منافسة حامية على المقاعد الفردية، حيث يتنافس 424 مرشحا، منهم 183 مرشحا مستقلا، و241 مرشحا حزبيا، في حين تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر السباق الانتخابي على نظام القوائم منفردة، وفقا لقانون الانتخابات الذي يشترط حصول القائمة على 5% من أصوات الناخبين المقيدين للفوز بالمقاعد.

وتعد انتخابات مجلس الشيوخ محطة مهمة في استكمال البناء التشريعي للدولة، حيث يمثل المجلس الغرفة الثانية للبرلمان المصري، ويضطلع بدور محوري في مناقشة مشروعات القوانين والسياسات العامة، ما يدعم جهود التنمية ويعزز المشاركة السياسية والممارسة الديمقراطية في البلاد.

انتخابات الشيوخ الشيوخ انتخابات الشويخ 2025 مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل

البلوجر محمد عبد العاطى

ألفاظ خادشة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الحاسبات 83.5% والطب البيطري 85.2% والعلوم 81.3%

تنسيق الجامعات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

هدير عبد الرازق

باي باي يا وجع السنين.. هدير عبد الرازق تكشف عن سفرها خارج مصر

ترشيحاتنا

الزمالك

دبا الفجيرة يخطف هدف الزمالك في الميركاتو الصيفي

سمير محمد

الأهلي ينهي إجراءات إعارة سمير محمد إلى بتروجيت

أحمد عبدالقادر

أزمة جديدة لأحمد عبدالقادر بالأهلي.. تفاصيل

بالصور

محمد رشاد يعلن خطوبته: يا أجمل هدية من ربنا

محمد رشاد
محمد رشاد
محمد رشاد

بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول تخبر شريكك بالحب دون أن تنطقها

بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول بها الحب دون أن تنطقها
بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول بها الحب دون أن تنطقها
بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول بها الحب دون أن تنطقها

بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا

بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا
بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا
بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا

احذر فاكهة الصيف.. أضرار المانجو على جسمك ومريض السكر

اضرار المانجو
اضرار المانجو
اضرار المانجو

فيديو

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

المشاجرة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص داخل توك توك بالقاهرة

إيمان عبد اللطيف

زفة بالمتوسكلات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد