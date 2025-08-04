منسق «حياة كريمة» لمتابعة الانتخابات: المشهد يعكس وعيًا شعبيًا

أكد رضا مدبولي، منسق مبادرة «حياة كريمة» لمتابعة الانتخابات، أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة منذ بداية اليوم وحتى اللحظة، وسط مشاركة شعبية جيدة، مشددًا على أن الاستحقاق الانتخابي هو فرض وواجب على كل مواطن مصري.

وقال رضا مدبولي، منسق مبادرة «حياة كريمة» لمتابعة الانتخابات، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إنه منذ الصباح هناك حشود من المواطنين، والأجواء تسير بشكل منظم جدًا، وهذا دليل على وعي الشعب بأهمية المشاركة، موضحًا أن المواطن الذي يدلي بصوته داخل اللجنة الانتخابية يدرك تمامًا أن صوته يمثل أمانة ومسؤولية تجاه الوطن.

وتابع: «نحن نمر بمرحلة دقيقة في تاريخ البلاد، ويجب أن نعي جميعًا أن الصوت الانتخابي ليس لشخص بعينه، بل للدولة ومؤسساتها ودستورها واستقرارها، نحن كشباب وفرق ميدانية، نعتبر أن صوتنا يعبر عن إرادتنا الحقيقية وعن التقدم الذي نعيشه الآن»، مشددًا على أن المشهد العام يعكس وعيًا كبيرًا من المواطنين، وهناك ترابط كامل وشعور بالمسؤولية الوطنية.