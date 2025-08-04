محافظ البحر الأحمر: إقبال من المواطنين في حلايب وشلاتين على المشاركة بانتخابات الشيوخ

علق اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، على سير العلمية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .

وقال عمرو حنفي في تصريحات له على قناة " تن "، :" هناك إقبال جيد من المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ ".



واكمل عمرو حنفي :" هناك إقبال على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ خاصة في حلايب وشلاتين ".



ولفت عمرو حنفي :" هناك لجنة مشتركة مع مديرية أمن البحر الأحمر لمتابعة سير العلمية الانتخابية في المحافظة ".

وأكمل عمرو حنفي :" المواطن عليه ان يمارس حقه الدستوري وعلى المواطن اختيار المرشح الذي يرغب في دخوله مجلس الشيوخ ".

