إقبال متزايد في قنا على انتخابات الشيوخ وسط استعدادات مكثفة

قال أحمد الأفيوني، مراسل قناة «إكسترا نيوز» في محافظة قنا، إن لجان الاقتراع عاودت استقبال الناخبين بعد ساعة الراحة التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى ارتفاع ملحوظ في نسب المشاركة مع تقدم ساعات اليوم وارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح الأفيوني، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن المشهد الانتخابي في قنا يشهد توافدًا لافتًا من السيدات وكبار السن، الذين تصدروا الصفوف منذ ساعات الصباح الأولى، في مشهد يعكس وعيًا وطنيًا بالمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وأشار إلى أن محافظة قنا استعدت بشكل جيد من الناحية اللوجستية، حيث تم توفير مظلات أمام مقار اللجان لحماية الناخبين من أشعة الشمس، إلى جانب محولات كهربائية لمواجهة أي انقطاع في التيار، وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم، مع وجود عناصر من الشرطة النسائية لتأمين سير العملية الانتخابية.

ويبلغ عدد سكان محافظة قنا نحو 3.6 مليون نسمة، من بينهم 2.6 مليون لهم حق التصويت، موزعين على لجنة عامة واحدة، و304 لجنة فرعية داخل 301 مقر انتخابي، ويتنافس في الانتخابات بالمحافظة 24 مرشحًا على 3 مقاعد بنظام الفردي، إلى جانب 3 مقاعد بنظام القائمة الوطنية «في حب مصر».

واختتم الأفيوني تغطيته بالإشارة إلى أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وانتظام حتى الآن، وسط متابعة مستمرة من الجهات المعنية لتيسير إجراءات التصويت.