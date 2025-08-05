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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مسنة بعكاز من المطرية: شاركوا في انتخابات الشيوخ عشان نكون إيد واحدة

سيدة مسنة بالمطرية تدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ
سيدة مسنة بالمطرية تدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ
معتز الخصوصي

التقت عدسة موقع " صدى البلد" سيدة مسنة تتوكأ على عكاز تدعى شادية أحمد محمد تبلغ من العمر ٧٠ سنة ، بعد ما أدلت بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ في مدرسة المسلة الابتدائية بالمطرية التابعة لدائرة محافظة القاهرة.

https://youtube.com/shorts/oHRTO-5W9ok

وأكدت شادية أحمد محمد أنها جاءت اليوم لكي تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ.

ودعت من لم ينتخب في انتخابات مجلس الشيوخ أن ينتخب حتى يكون كل المصريين " إيد واحدة ".

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مصر في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

وتم توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة (القاهرة وشمال ووسط الدلتا - شمال ووسط وجنوب الصعيد - غرب الدلتا - شرف الدلتا).

وتوزع اللجان في محافظة القاهرة 544 لجنة، وفى القليوبية 367 لجنة، وفى الدقهلية 723 لجنة، وفى المنوفية 469 لجنة، وفى الغربية 654 لجنة، وفى كفر الشيخ 442 لجنة، وفى الجيزة 492 لجنة، وفى الفيوم 297 لجنة، وفى بني سويف 371 لجنة، وفى المنيا 476 لجنة، وفى أسيوط 371 لجنة، وفى الوادى الجديد 60 لجنة، وفى سوهاج 507 لجنة، وفى قنا 304 لجنة، وفى الأقصر 147 لجنة، وفى أسوان 190 لجنة، وفى البحر الأحمر 67 لجنة، وفى الشرقية 844 لجنة، وفى دمياط 130 لجنة، وفى بورسعيد 50 لجنة، وفى الإسماعيلية 135 لجنة، وفى السويس 41 لجنة، وفى شمال سيناء 45 لجنة، وفى جنوب سيناء 18 لجنة، وفى الإسكندرية 320 لجنة، وفى البحيرة 633 لجنة، وفى مرسى مطروح 127 لجنة.

المنافسة في انتخابات مجلس الشيوخ

تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمفردها، ووفقا للقانون مجلس الشيوخ فهي تحتاج إلى 5% من أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

على المستوى الفردي، يبلغ إجمالي عدد المترشحين ( 424) مترشح، منهم ( 183 ) مرشحاً مستقلاً، وعدد ( 241 ) مرشحاً عن الأحزاب السياسية.

سيدة مسنة شادية أحمد محمد انتخابات مجلس الشيوخ ازاي اعرف لجنتي الانتخابية صناديق الاقتراع

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