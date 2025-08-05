في اليوم الثاني ..إقبال من المواطنين في المحافظات وطوابير أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025

في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، تستمر المشاركة الإيجابية من المواطنين بالمحافظات للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم في المحافظات:

الغربية

شهدت لجان التصويت في سباق انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية استمرار توافد الآلاف من الأسر والعائلات لليوم الثاني على التوالي في طوابير أمام أبواب اللجان للإدلاء بأصواتهم تزامنا مع رفع الأعلام ورايات مصرية دعما للعرس الديمقراطي وممارسة حقهم الدستوري علي مستوي قري ومراكز المحافظة.

توافد الناخبين



وكانت محافظة الغربية اختتمت مساء أمس الاثنين، فعاليات اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والذي شهد مشاركة واسعة من المواطنين منذ الصباح الباكر وحتى إغلاق اللجان في التاسعة مساءً، وسط أجواء تنظيمية وانضباط كامل داخل وحول المقار الانتخابية.

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المشهد الانتخابي الذي شهدته المحافظة اليوم هو ثمرة أسابيع من العمل الميداني والاستعدادات المكثفة، والتي شملت جولات تفقدية واسعة له قبل انطلاق الانتخابات في مختلف المراكز والمدن والأحياء، لمراجعة جاهزية اللجان الانتخابية وتوفير كافة التسهيلات والخدمات اللازمة للناخبين، فضلًا عن متابعة خطة التأمين والتجهيزات اللوجستية.

رفع حالة الطوارئ بلجان انتخابات مجلس الشيوخ

وأشار المحافظ إلى أنه منذ انطلاق التصويت صباح اليوم، واصل جولاته الميدانية في عدد من اللجان الانتخابية بمدن ومراكز المحافظة، من بينها أحياء طنطا وكفر الزيات، للوقوف على انتظام العمل داخل اللجان وتوافر كافة الإمكانات، إلى جانب المتابعة اللحظية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

أسوان

مع بدء اليوم الثانى شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة أسوان فتح أبوابها أمام المواطنين الذين توافدوا على اللجان لإدلاء أصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

ويصل إجمالى الذين لهم حق التصويت في أسوان مليون و 116 ألفا ، و 756 ناخبا وناخبة داخل 190 لجنة ، واقعة فى 189 مركزا انتخابيا و 8 لجان عامة.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في الساعة التاسعة من صباح اليوم، على أن تختتم عملية التصويت في يومها الأول في التاسعة مساء،.

الاقصر

تواصلت لليوم الثاني على التوالي، فعاليات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الأقصر، وسط أجواء من الحماس والمشاركة الإيجابية من مختلف الفئات العمرية، وخاصة من السيدات.

ومن أمام لجنة الشهيد محمد محمود خميس بقرية الحلة التابعة لمركز إسنا، اصطفت النساء في طوابير أمام المقر الانتخابي منذ الصباح في مشهد يعكس وعي المرأة الصعيدية وحرصها على أداء دورها الوطني والمشاركة في رسم ملامح المستقبل السياسي.

ويخوض الناخبون في محافظة الأقصر تجربتهم الديمقراطية عبر 147 لجنة فرعية موزعة على مختلف المراكز، حيث يبلغ إجمالي من يحق لهم التصويت 915 ألف و860 ناخبًا وناخبة، ويشرف على العملية 150 قاضيًا، إلى جانب لجنة مركزية لمتابعة سير الانتخابات، مدعومة بجهود نحو 800 موظف من الجهات المعنية لضمان انتظام التصويت وسهولة الإجراءات.

البحر الأحمر

فتحت لجان الاقتراع أبوابها صباح اليوم الثلاثاء أمام الناخبين في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة البحر الأحمر، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وتشهد اللجان الانتخابية في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وعلى رأسها مدينة الغردقة، انتظاماً واضحاً في أعمال التصويت، وسط تواجد مكثف من قوات التأمين وأفراد اللجان المعنية بتنظيم دخول المواطنين وتيسير إجراءات التصويت.

ويأتي اليوم الثاني من التصويت استكمالاً للجهود المبذولة منذ انطلاق العملية الانتخابية أمس، حيث وجّه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، جميع الأجهزة التنفيذية بمتابعة سير الانتخابات بشكل لحظي، والتأكد من توفير بيئة مناسبة للمواطنين داخل اللجان.