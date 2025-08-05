قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس لجنة الثانوية بنات بالشرقية يساعد أحد كبار السن للأدلاء بصوته | صور
توافد الأهالي في ثاني أيام انتخابات الشيوخ في المنوفية
الهيئة الوطنية: نتابع اللجان لحظة بلحظة.. وخط ساخن للشكاوى والبلاغات على مدار اليوم
القوات الكندية تقوم بأول إنزال جوي للمساعدات على غزة
اليابان تضغط لتسريع خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات
تصعيد خطير| الحوثيون يهاجمون وإسرائيل ترد بضربات جوية.. تفاصيل
الهيئة الوطنية: تأخر فتح 9 لجان فقط في 5 محافظات.. والمتابعة مستمرة حتى انتهاء التصويت
في ثاني أيام التصويت.. الوطنية للانتخابات ترصد وقائع إنسانية وجهودا مستمرة لضمان الانضباط
بعد تصديق الرئيس.. متى يبدأ رفع القيمة الإيجارية للمستأجرين بقانون الإيجار القديم ؟
وكيل الأزهر يُدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025.. ويؤكد: المشاركة واجب وطني
حكم وضع صورة المتوفي على الحائط ومواقع التواصل لطلب الدعاء له.. الإفتاء توضح
بعد فتح 8286 مقرا للتصويت.. مؤتمر الوطنية للانتخابات لمتابعة اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ بعد قليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

في اليوم الثاني ..إقبال من المواطنين في المحافظات وطوابير أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025

التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
قسم المحافظات

في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، تستمر المشاركة الإيجابية من المواطنين بالمحافظات للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم في المحافظات:

الغربية

شهدت لجان التصويت في سباق انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية استمرار توافد الآلاف من الأسر والعائلات لليوم الثاني على التوالي في طوابير أمام أبواب اللجان للإدلاء بأصواتهم تزامنا مع رفع الأعلام ورايات مصرية دعما للعرس الديمقراطي وممارسة حقهم الدستوري علي مستوي قري ومراكز المحافظة.

توافد الناخبين 


وكانت  محافظة الغربية اختتمت مساء أمس  الاثنين، فعاليات اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والذي شهد مشاركة واسعة من المواطنين منذ الصباح الباكر وحتى إغلاق اللجان في التاسعة مساءً، وسط أجواء تنظيمية وانضباط كامل داخل وحول المقار الانتخابية.

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المشهد الانتخابي الذي شهدته المحافظة اليوم هو ثمرة أسابيع من العمل الميداني والاستعدادات المكثفة، والتي شملت جولات تفقدية واسعة له قبل انطلاق الانتخابات في مختلف المراكز والمدن والأحياء، لمراجعة جاهزية اللجان الانتخابية وتوفير كافة التسهيلات والخدمات اللازمة للناخبين، فضلًا عن متابعة خطة التأمين والتجهيزات اللوجستية.

رفع حالة الطوارئ بلجان انتخابات مجلس الشيوخ 

وأشار المحافظ إلى أنه منذ انطلاق التصويت صباح اليوم، واصل جولاته الميدانية في عدد من اللجان الانتخابية بمدن ومراكز المحافظة، من بينها أحياء طنطا وكفر الزيات، للوقوف على انتظام العمل داخل اللجان وتوافر كافة الإمكانات، إلى جانب المتابعة اللحظية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

أسوان

مع بدء اليوم الثانى شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة أسوان فتح أبوابها أمام المواطنين الذين توافدوا على اللجان لإدلاء أصواتهم في  انتخابات مجلس الشيوخ.   

ويصل إجمالى الذين لهم حق التصويت في أسوان  مليون و 116 ألفا ، و 756 ناخبا وناخبة داخل 190 لجنة ، واقعة فى 189 مركزا انتخابيا و 8 لجان عامة. 

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في الساعة التاسعة من صباح اليوم، على أن تختتم عملية التصويت في يومها الأول في التاسعة مساء،.

الاقصر

تواصلت لليوم الثاني على التوالي، فعاليات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الأقصر، وسط أجواء من الحماس والمشاركة الإيجابية من مختلف الفئات العمرية، وخاصة من السيدات.

ومن أمام لجنة الشهيد محمد محمود خميس بقرية الحلة التابعة لمركز إسنا، اصطفت النساء في طوابير أمام المقر الانتخابي منذ  الصباح في مشهد يعكس وعي المرأة الصعيدية وحرصها على أداء دورها الوطني والمشاركة في رسم ملامح المستقبل السياسي.

ويخوض الناخبون في محافظة الأقصر تجربتهم الديمقراطية عبر 147 لجنة فرعية موزعة على مختلف المراكز، حيث يبلغ إجمالي من يحق لهم التصويت 915 ألف و860 ناخبًا وناخبة، ويشرف على العملية 150 قاضيًا، إلى جانب لجنة مركزية لمتابعة سير الانتخابات، مدعومة بجهود نحو 800 موظف من الجهات المعنية لضمان انتظام التصويت وسهولة الإجراءات.

البحر الأحمر 

فتحت لجان الاقتراع أبوابها صباح اليوم الثلاثاء أمام الناخبين في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة البحر الأحمر، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وتشهد اللجان الانتخابية في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وعلى رأسها مدينة الغردقة، انتظاماً واضحاً في أعمال التصويت، وسط تواجد مكثف من قوات التأمين وأفراد اللجان المعنية بتنظيم دخول المواطنين وتيسير إجراءات التصويت.

ويأتي اليوم الثاني من التصويت استكمالاً للجهود المبذولة منذ انطلاق العملية الانتخابية أمس، حيث وجّه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، جميع الأجهزة التنفيذية بمتابعة سير الانتخابات بشكل لحظي، والتأكد من توفير بيئة مناسبة للمواطنين داخل اللجان.

انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ 2025 المحافظات اليوم الثاني للتصويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 82.9% والطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

موعد صرف مرتبات اغسطس ٢٠٢٥

الممتازة 13 ألف جنيه.. قيمة زيادة المرتبات في أغسطس 2025 حسب وظيفتك

تنسيق الجامعات 2025

مصاريف كليات الطب والأسنان والصيدلة والهندسة بالجامعات الأهلية 2025

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري الثلاثاء 5-8-2025

ارتفع مجددا.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

ارتفع مجددا.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 5 أغسطس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5 أغسطس

حامد حمدان

حمدان يثير الجدل برسالة بعد أنباء انتقاله للزمالك.. هل تمت الصفقة؟

الايجار القديم

بعد تصديق الرئيس.. متى تبدأ لجان حصر الإيجار القديم عملها؟

ترشيحاتنا

ازدحام أمام لجان الحي الثاني بأكتوبر في ثاني أيام انتخابات الشيوخ

ازدحام أمام لجان الحي الثاني بأكتوبر في ثاني أيام انتخابات الشيوخ

انتخابات الشيوخ

إقبال على لجان مدرسة محمد الفقي في انتخابات الشيوخ بمركز أبو النمرس

الأنبا مرقوريوس

نيافة الأنبا مرقوريوس يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ | صور

بالصور

شبيهة ياسمين صبرى.. خطيبة محمد رشاد تثير الجدل على السوشيال ميديا

شبية ياسمين صبرى..خطيبة محمد رشاد تثير الجدل على السوشيال ميديا
شبية ياسمين صبرى..خطيبة محمد رشاد تثير الجدل على السوشيال ميديا
شبية ياسمين صبرى..خطيبة محمد رشاد تثير الجدل على السوشيال ميديا

ميرنا جميل تخطف الأنظار بجمالها الطبيعي

ميرنا جميل تخطف الانظار بجمالها الطبيعى
ميرنا جميل تخطف الانظار بجمالها الطبيعى
ميرنا جميل تخطف الانظار بجمالها الطبيعى

10 فوائد لتناول المياه على الريق .. نصائح لا تتجاهليها

10 فوائد لتناول المياة على الريق
10 فوائد لتناول المياة على الريق
10 فوائد لتناول المياة على الريق

ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حبات مانجو في اليوم؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حيات مانجة فى اليوم؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حيات مانجة فى اليوم؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حيات مانجة فى اليوم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد