نيافة الأنبا مرقوريوس يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ | صور

توجه نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقوريوس، أسقف جرجا وتوابعها، ورئيس دير رئيس الملائكة ميخائيل بجبل جرجا الشرقي، للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في اللجنة المُسجَّل بها اسمه في الجداول الانتخابية.

انتخابات مجلس الشيوخ

ويأتي ذلك في إطار حرص نيافته الدائم على أداء الواجب الوطني، وتشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية والفعالة في بناء مستقبل الوطن.

كما أدلى القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، في انتخابات مجلس الشيوخ.

توجه وكيل البطريركية إلى مدرسة قومية الأهرام المشتركة بروكسي، لأداء الواجب الوطني، والمشاركة في الانتخابات.