بنداري: وضع مظلات تقي الناخبين من حرارة الجو في انتخابات الشيوخ.. بث مباشر

قال القاضي أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أنه تم تجهيز أماكن انتظار تليق بالناخبين ومناسبة لهم.

وأضاف في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات أنه تم وضع مظلات أمام اللجان الانتخابية حتى تقي الناخبين حرارة الجو وتيسر عليهم عملية التصويت.

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد دعوتها وسائل الإعلام والصحف وقائع المؤتمر الصحفي، الذى يعقده القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الخميس.



ويعقد المؤتمر بمقر الهيئة اليوم الخميس لاطلاع الرأي العام على مدي جاهزية الهيئة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، خارج وداخل جمهورية مصر العربية.

وتجرى عمليات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر يومي الجمعة والسبت، وفى الداخل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.