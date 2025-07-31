الشعب سيد القرار.. بدوي يدعو المواطنين للتصويت في انتخابات الشيوخ

دعا المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع الشعب المصري إلى المشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تنطلق خارج البلاد يومي 1 و2 أغسطس، وداخل مصر يومي 4 و5 من الشهر نفسه.

وأكد بدوي ، فى كلمته بمناسبة انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ، أن الشعب المصري بوعيه وتمسكه بحق الاختيار هو "سيد القرار".

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ستُجرى تحت إشراف قضائي كامل، ضمانًا لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مشيرًا إلى وجود قاضٍ على كل صندوق انتخابي.

وأوضح بدوي، أن العملية الانتخابية ستشهد متابعة وتغطية إعلامية دولية ومحلية مكثفة، حيث تتابعها بعثات دبلوماسية ممثلة لعشرين سفارة أجنبية، إلى جانب 9 منظمات دولية، بالإضافة إلى 59 منظمة محلية و168 وسيلة إعلام دولية.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت كل الإجراءات لضمان سير العملية بسلاسة وحياد، وأن وجود هذا العدد الكبير من الجهات المتابعة يعكس ثقة المجتمع الدولي في شفافية الانتخابات المصرية.