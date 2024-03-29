مسلسل المعلم الحلقة 19.. مصطفى شعبان يهرب من فخ رجال الجنتيل

شهدت الحلقة ١٩ من مسلسل المعلم العديد من الاحداث المثيرة والهامة .

واتفق مصطفى شعبان مع نبيل نور الدين على وضع خطة لايقاع الجنتيل بحوزته المخدرات .

وسافر مصطفى شعبان الي السويس من اجل احضار السمك ، حيث تم وضع فيه المخدرات .

واستطاع مصطفي شعبان ان يقطع الطريق على رجال الجنتيل ، ويفشلوا في الحصول على المخدرات .

مسلسل المعلم الحلقة ١٦ .. مصطفى شعبان في ورطة بسبب المخدرات

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 16 بطولة النجم مصطفى شعبان، مفاجآت صادمة، والتي بدأت بنجاح منذر ريحانة (المعلم عنتر شداد) في إدخال المخدرات عن طريق مصطفى شعبان (المعلم)، ويبيع المخدرات إلى التجار. إعلان

وظهر (عنتر شداد) هو ورجاله يقومون بتفريغ حمولة المخدرات من سيارة نقل السمك، في الوقت الذي تبحث فيه الشرطة عن الشخص الذي هرب المخدرات من السويس .

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.