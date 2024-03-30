إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث أعلن إعلام فلسطيني أن الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية لمدينة طوباس بالضفة الغربية، واندلاع اشتباكات في مختلف أنحاء المدينة.