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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أقل من سعرها بـ 150 ألف جنيه.. اشترِ سيارة أوتوماتيك موديل 2024

بي واي دي F3 موديل
بي واي دي F3 موديل 2024

بعد أن وصلت أسعار السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 إلى 850 ألف جنيه للفئة الثانية أوتوماتيك، ظهرت السيارة للبيع على الانترنت عبر إحدى المنصات الالكترونية الشهيرة، بسعر يقل عن تلك القيمة بـ 150 ألف جنيه، وبحالة الزيرو.

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ويشهد السوق المصري للسيارات انخفاضات متتالية لأسعار السيارات سواء كانت رسمية أو غير رسمية، وتعتبر السيارة بي واي دي F3 من اشهر السيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان الإقتصادية بالسوق المصري، وتنطلق محليًا عبر فئتين من التجهيزات.

 بي واي دي F3 موديل 2024 

تأتي الفئة الأولى بناقل سرعات مانيوال 5 غيار، بينما تقدم الفئة الثانية والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، كلاهما مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، وبقوة قدرها 108 حصانا و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

 بي واي دي F3 موديل 2024 

وزودت السيارة بي واي دي F3 بعدد من التجهيزات منها، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام إيموبليزر مانع للسرقة، انذار، قفل مركزي، ريموت تحكم، زجاج كهربائي للاربعة نوافذ، بالاضافة إلى مصابيح ضباب، وجنوط.

 بي واي دي F3 موديل 2024 

وتضم السيارة بي واي دي F3 نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، مرايات جانبية كهربائية، بينما تأتي السيارة بأبعاد خارجية بلغت 1490 مم للارتفاع الكلي، واجمالي طول يبلغ 4533 مم، وبعرض يبلغ 1705 مم، و 2600 مم لطول قاعدة العجلات، مع مساحة تخزين خلفية تسع 360 لتر.

 

سعر السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 

 

تباع السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت على الانترنت، بسعر يبلغ 700 ألف جنيه.

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