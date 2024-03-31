الشرقية .. رفع كفاءة الكهرباء بمستشفى الإبراهيمية بتكلفة 10 ملايين جنيه

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الإبراهيمية المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، وتطبيق اللائحة الأساسية الجديدة للمنشآت الصحية بالأقسام الطبية بالمستشفى، يرافقه مدير إدارة المستشفيات بالمديرية.

وخلال الجولة تفقد وكيل الوزارة الأقسام المختلفة بمستشفى الإبراهيمية، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بقسم الاستقبال والطوارئ، ونشر جداول النوبتجيات الخاصة بالأطباء بكافة التخصصات بالأقسام الطبية، وتم التأكد من سرعة تقديم الخدمة الطبية للمصابين وللحالات الطارئة بالاستقبال، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، والتي تعمل علي مدار الـ٢٤ ساعة، ومن توافر الأمصال واللقاحات، ومن توافر فصائل الدم المختلفة، كما تفقد الصيدلية الرئيسية، موجهاً مدير عام الصيدلة بالمديرية، بزيادة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

كما تابع الدكتور هشام مسعود الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة قسم العمليات الجراحية بالمستشفى، بقدرة ٤ غرف عمليات، وغرفة إفاقة بقوة ٤ أسرة، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، كما تابع أعمال رفع كفاءة الكهرباء الجارية بالمستشفى، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان بتكلفة تقديرية بلغت ١٠ مليون جنيه، والتي تشمل تغيير اللوحات الرئيسية والفرعية والكابلات والأسلاك الكهربائية، وتغيير مسارات التغذية لمباني المستشفى من أسلاك طائرة لكابلات مدفونة في الأرض، وجاري توريد عدد ٢ محول كهربائي جديد بقدرة ١ ميجا، بتكلفة تقديرية بلغت ٣ مليون و٢٠٠ ألف جنيه.