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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تنفيذي الشرقية يُكرم عدد من العاملين بالديوان العام للمحافظة لبلوغهم سن المعاش

صدى البلد

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماع المجلس التنفيذي ، لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ،  والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق ، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين ، وممثلين عن إدارتي المرور والحماية المدنية ، ومكتب المستشار العسكري ، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات النوعية ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

رحب محافظ الشرقية بسليمان أمين الشال وكيل وزارة المالية ، والمهندس محمد أحمد قاسم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري ، والمهندس صلاح لطفي رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة أعضاء المجلس التنفيذي الجُدد متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء عملهم بالمحافظة.

وخلال الإجتماع كرم محافظ الشرقية علي أحمد علي مدير مديرية التنظيم والإدارة ، وعبده سالم مدير عام إدارة المتابعة الميدانية ، بمنحهما ميدالية تذكارية تحمل شعار المحافظة وشهادة تقدير وذلك لبلوغهما السن القانوني للمعاش وتقديراً لما قدماه من جهد وأداء متميز خلال فترة عملهما بالجهاز الإداري.

كما كرم المحافظ ( 7 ) من العاملين بالديوان العام والإدارات التابعة بمنحهم شهادات تقدير وذلك لبلوغهم السن القانوني للمعاش ولما قدموه من جهد وأداء متميز خلال فتره عملهما بالجهاز الإداري.

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وأكد محافظ الشرقية أن هذا التكريم يأتي ترسيخاً لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدوا دورهم فى خدمة الوطن بالمواقع التنفيذية المختلفة، ويؤكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الواحدة لتنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنموية لتلبية احتياجات المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكافة قطاعات العمل المختلفة.

وأعرب المكرمون عن امتنانهم وشكرهم لمحافظ الشرقية مؤكدين أن تكريمهم اليوم جاء لإرسال رسالة مفادها أن التكريم لكل من أخلص في عمله وسعى بقدر استطاعته لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين متمنيين لمحافظ الشرقية ولأعضاء المجلس التنفيذي مزيداً من العطاء والعمل لاستكمال مسيرة التنمية وإنجاز كافة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إدارة مباحث التموين إدارة شرطة المرافق الخدمات المقدمة للمواطن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السكرتير العام المساعد رؤساء المراكز والمدن شهادات تقدير مديري المديريات

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