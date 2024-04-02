أخبار التوك شو: تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع العاهل الإردني.. وميار الببلاوي تعترف: فنانة حاولت تسممني عشان حبت واحد وقالها إنه عاوزني

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى

عملوا فن بإمكانيات قليلة.. مروان موسى: المهرجانات اتظلمت أكتر من الراب

حل مغني الراب مروان موسى، ضيفا على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج " ع المسرح " المذاع على قناة " الحياة".



الرئيس السيسي والعاهل الأردني يشددان على رفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم

التقى الرئيس السيسي مع العاهل الأردني فى العاصمة الأردنية، مشددان على رفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.



ميار الببلاوي تعترف: «فنانة حاولت تسممني عشان حبت واحد وقالها إنه عاوزني»

واجه شيخ العرافين الفنانة ميار الببلاوي، بـ محاولة فنانة لتسميمها، عبر وضع السم في طعامها، لترد قائلة: "يخرب بيتك يا شيخ الخباصين وشيخ الموقعاتية، إحنا المفروض نعملك مقام سيدي الخباص".



ميار الببلاوي: مشهد السرير في مسلسل أيام السراب «معمول بمقاييس شرعية»

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنّها استمرت في التمثيل رغم ارتداء الحجاب؛ لأنها تحب التمثيل، موضحةً: "اعتز جدا بالإمام أبو حنيفة النعمان، والإمام عبدالحليم محمود، ومسلسل الإمام الشافعي وكل مسلسلاتي".



ميار الببلاوي: حبست زوجي الحالي.. وطلقني 11 مرة

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنّها لم تتزوج في السر أبدا، موضحةً: "زوجي الحالي لم أعلن عن هويته، سبق وحجزني في بلده وأنا حبسته في مصر".



أزهري: القرآن صالح لكل زمان.. وبه نصوص تاريخية لا يُعمل بها الآن

كشف الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، سبب الجدل حول تاريخية النص القرآني، إن الخلاف حول تاريخية النص القرآني، أن هناك نصوصا نزلت لتعالج أمور «في زمن نزول القرآن»، بينما الظروف تغيرت الآن.



حبيب غلوم: «أنا سي السيد في البيت.. محدش بيسألني أنت فين»

أكد الفنان الإماراتي حبيب غلوم، أنه لا يحب الكذب، فالكذب يشعره بالتعب؛ لأنه من الممكن أن يتم كشف هذا الكذب ويعاني منه، قائلًا: "الكذب مش موجود في قاموسي، ومش مضطر أكذب".



رامز جلال لـ آية سماحة وهاجر السراج: هو أنتوا مين؟

وقعت الفنانة آية سماحة، والفنانة هاجر السراج ضحيتي مقلب رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة" ام بي سي مصر" مساء اليوم الأثنين.



تعرف على ضحايا رامز جاب من الآخر اليوم 22 رمضان 2024

وقعتا الفنانة آية سماحة، والفنانة هاجر السراج ضحيتي مقلب رامز جاب من الأخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة" ام بي سي مصر" مساء اليوم الإثنين.



استقبله الملك عبد الله.. الرئيس السيسي يستعرض حرس الشرف بعد وصوله للأردن

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حرس الشرف فور وصول الرئيس السيسي إلى العاصمة الأردنية عمان.