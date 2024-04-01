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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على ضحايا رامز جاب من الآخر اليوم 22 رمضان 2024

رامز جلال
رامز جلال

وقعتا الفنانة آية سماحة، والفنانة هاجر السراج ضحيتي مقلب رامز جاب من الأخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة" ام بي سي مصر" مساء اليوم الإثنين. 

 

صلح وصراخ.. عبدالناصر زيدان وأبو المعاطي زكي في فخ رامز جاب من الآخر

صراخ عبدالناصر زيدان وأبو المعاطي زكي بسبب نعامة "رامز جاب من الآخر"

 

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

 

ظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

 

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