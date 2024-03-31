صلح وصراخ.. عبدالناصر زيدان وأبو المعاطي زكي في فخ رامز جاب من الآخر

صراخ عبدالناصر زيدان وأبو المعاطي زكي في نعامة رامز جاب من الآخر

مفاجأة غير متوقعة في ضحايا مقلب رامز جاب من الآخر

رامز جاب من الآخر.. عتاب وصلح بين عبدالناصر زيدان وأبو المعاطي زكي

غرق عبدالناصر زيدان في مقلب رامز جاب من الآخر

رامز جاب من الآخر.. رعب عبدالناصر زيدان وأبو المعاطي زكي في الغرفة السوداء

وقع الإعلامي الرياضي عبدالناصر زيدان، والناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، ضحيتي مقلب رامز جاب من الأخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد.

تعرض الإعلامي عبدالناصر زيدان، للغرق بعد السقوط من على الكوبري، قبل أن يتم إنقاذه من قبل غطاس متخصص تابع للبرنامج.

تصالح عبدالناصر زيدان وأبو المعاطي زكي، وذلك بعد أن دخلا النفق في مقلب رامز جلال، وتعاتبا واتفقا على التصالح بينهما.



أصيب الضحيتان بحالة من الرعب بعد اكتشافهما أنهما ضحايا مقلب رامز جلال، وبعد دخول الغرفة السوداء، ومواجهة كلب رامز جلال الشرس.

وأصيبا بحالة من الخوف الشديد والصراخ، بعد مواجهة نعامة رامز جلال، خلال أحداث مقلب رامز جاب من الآخر.

كشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.