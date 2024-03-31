غرق عبدالناصر زيدان في مقلب رامز جاب من الآخر.. شاهد

وقع الإعلامي الرياضي عبدالناصر زيدان، والناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، ضحية مقلب رامز جاب من الأخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد.

تعرض الإعلامي عبدالناصر زيدان، للغرق بعد السقوط من على الكوبري، قبل أن يتم انقاذه من قبل غطاس متخصص تابع للبرنامج.

كشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

ظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.