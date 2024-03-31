عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غرق عبدالناصر زيدان في مقلب رامز جاب من الآخر.. شاهد

مقلب رامز جلال
مقلب رامز جلال

وقع الإعلامي الرياضي عبدالناصر زيدان، والناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، ضحية مقلب رامز جاب من الأخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد. 

تعرض الإعلامي عبدالناصر زيدان، للغرق بعد السقوط من على الكوبري، قبل أن يتم انقاذه من قبل غطاس متخصص تابع للبرنامج.

كشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

ظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

رامز رامز جلال برنامج “رامز جاب من الأخر الناقد الرياضي ابو المعاطي زكي رامز جاب من الاخر برنامج رامز جاب من الاخر برنامج رامز جاب من الآخر ضحية مقلب رامز عبدالناصر زيدان عبد الناصر زيدان مقلب رامز جاب من الآخر مقلب رامز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة السكر.. 6 كيلو لكل بطاقة تموين.. ومفاجأة عن سعره بالسوق

التعليم تكلف جميع مدارس الجمهورية بتنفيذ قرار عاجل .. الثلاثاء القادم

هبوط حاد قبل العيد.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

ماكانش العشم يا كابتن شوبير.. تعليق ساخر من ميدو على قضية المنشطات

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والإعدادية

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن عينة منشطات رمضان صبحي

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن رضا سليم لاعب الأهلي

موضوعات متعلقة

رامز جاب من الآخر.. عتاب وصلح بين عبدالناصر زيدان وأبو المعاطي زكي

ترشيحاتنا

صلح وصراخ.. عبدالناصر زيدان وأبو المعاطي زكي في فخ رامز جاب من الآخر

اختلس 15 مليون جنيه .. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة سياحية دولية للجنايات |خاص

مكنتش عايزة المشاهد دي.. ميار الببلاوي: دعيت على إيناس الدغيدي في الحرم

صراخ عبدالناصر زيدان وأبو المعاطي زكي بسبب نعامة "رامز جاب من الآخر"

حر ورياح وشبورة| طقس غريب يخيم على مصر.. والأرصاد تحذر هؤلاء

استهدفت قائدا كبيرا.. جيش الاحتلال يعلق على الغارة الإسرائيلية بجنوب لبنان |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالطربوش.. السفير الكوري يتصدر تريند السوشيال ميديا بعد زيارته الأماكن التاريخية بمصر

مسلسل جودر الحلقة 6.. الجنية رتيبة تنقذ ياسر جلال من الموت

بعد إطلالتها المثيرة للجدل.. صور وضعت غادة عبد الرازق في مأزق | شاهد

وسط البلد يحيون حفلا في إحدى الخيم الرمضانية| صور

فيديو

٪97 .. مفاجأة كشفتها الأقمار الصناعية عن سد النهضة

أنا أهم مخرج.. هادي الباجوري يكشف سبب انفصاله عن ياسمين رئيس

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا تستحق النجومية بجدارة

الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة.. وسعر الدولار الرسمي اليوم في البنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ