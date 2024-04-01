عملوا فن بإمكانيات قليلة.. مروان موسى: المهرجانات اتظلمت أكتر من الراب

حل مغني الراب مروان موسى، ضيفا على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج " ع المسرح " المذاع على قناة " الحياة".

وقال مروان موسى :" المهرجانات اتظلمت في مصر أكتر من الراب لأن الرابرز خدوا حقهم وطلعنا في إعلانات واتشافنا بشكل كبير ".

وتابع مروان موسى :" بتوع المهرجانات عملوا حاجة من ولا حاجة وهما بأقل إمكانيات عملوا مهرجانات وأغانيهم اتسمعت في مصر كلها ".

وأكمل مروان موسى :" لازم نغير النظرة لأصحاب المهرجانات وهما عملوا فن بإمكانيات قليلة "، مضيفا:" يتم الخلط بين الطبقية بالفن وهذا أحد أسباب عدم حصول المهرجانات على حقها ".