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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عملوا فن بإمكانيات قليلة.. مروان موسى: المهرجانات اتظلمت أكتر من الراب

مروان موسى
مروان موسى

حل مغني الراب مروان موسى، ضيفا على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج " ع المسرح " المذاع على قناة " الحياة".

 

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وقال مروان موسى :"  المهرجانات اتظلمت في مصر أكتر من الراب لأن الرابرز خدوا حقهم وطلعنا في إعلانات واتشافنا بشكل كبير ".

 وتابع مروان موسى :"  بتوع المهرجانات عملوا حاجة من ولا حاجة  وهما بأقل إمكانيات عملوا مهرجانات وأغانيهم اتسمعت في مصر كلها ".

وأكمل مروان موسى :" لازم نغير النظرة لأصحاب المهرجانات وهما عملوا فن بإمكانيات قليلة "، مضيفا:" يتم الخلط بين الطبقية بالفن وهذا أحد أسباب عدم حصول المهرجانات على حقها ".

مروان مروان موسى اخبار التوك شو المهرجانات الراب

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