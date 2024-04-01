مروان موسى: نقابة الموسيقيين أكبر داعم لي .. وهذا ما ينقصنا لنصل للعالمية

حل مغني الراب مروان موسى، ضيفا على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج " ع المسرح " المذاع على قناة " الحياة".

قال مروان موسى :" ما ينقص مجال الراب في مصر هو عدم تواجد ألة صناعة الراب بشكل كامل وإحنا كل رابر لوحده لكن مفيش شيء يجمعنا كلنا ".

أضاف مروان موسى :" الراب بحاجة إلى المزيد من الدعم بشكل أكبر كي يصل إلى العالمية وينافس الراب العالمي ".

وتابع مروان موسى :" نحتاج إلى دعم كبير من الإعلام المصري"، مضيفا:" لابد من تواجد تغطية لمجال الراب وتغيير النظرة السلبية للراب في مصر ".

وأكمل مروان موسى :" نقابة الموسيقيين أكبر داعم لي في مصر، واعتبر الفنان مصطفى كامل أخويا الكبير وأثق فيه ".