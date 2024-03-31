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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مروان موسى: دخلت عالم الغناء منذ عام 2016

مروان موسى
مروان موسى

كشف مروان موسى مغني راب، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية وبدايته في عالم الفن، مشيرا الى أنه دخلت عالم الغناء منذ عام 2016.

وأضاف مروان موسى، خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، انه بعدها بعدة أشهر جالى خبر مرض والدتى فكانت بالنسبة لى محنة، خاصة أنى ليس لى أشقاء، وبعدها تم تحويل المحنة لمنحة وجانى شغل كتير.

وفي السياق نفسه، قال مروان موسى مغني راب، حصلت على جوائز أحسن "رابر" فى أفريقيا ومحدش باركلى علشان مكنتش قادر أعمل لنفسى ضجة، وكنت مفكر أن فى حد هيفرحلى".
 

مروان عيسى الإعلامية منى عبد الوهاب برنامج ع المسرح عالم الغناء عالم الفن ع المسرح مغني راب مني عبد الوهاب

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