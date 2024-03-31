مروان موسى: دخلت عالم الغناء منذ عام 2016

كشف مروان موسى مغني راب، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية وبدايته في عالم الفن، مشيرا الى أنه دخلت عالم الغناء منذ عام 2016.

وأضاف مروان موسى، خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، انه بعدها بعدة أشهر جالى خبر مرض والدتى فكانت بالنسبة لى محنة، خاصة أنى ليس لى أشقاء، وبعدها تم تحويل المحنة لمنحة وجانى شغل كتير.

وفي السياق نفسه، قال مروان موسى مغني راب، حصلت على جوائز أحسن "رابر" فى أفريقيا ومحدش باركلى علشان مكنتش قادر أعمل لنفسى ضجة، وكنت مفكر أن فى حد هيفرحلى".

