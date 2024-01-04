المطرب مروان موسى يحيي ذكرى والدته بكلمات مؤثرة

أحيا مطرب الراب مروان موسى، ذكرى ميلاد والدته الراحلة، معربًا عن حزنه الشديد لفقدانها واشتياقه لها، كاشفًا تفاصيل مرضها منذ عام 2017.

ونشر مروان موسى، مجموعة من الصور التي جمعته بوالدته عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وكتب: كل سنة وأنتي طيبة يا أمي ربنا يرحمك، مش بعرف أكتب البوستات الطويلة المعبرة دي بس حاسس إني لازم أعمل دا دلوقتي، عمري ما هنسى يوم ما جدي كلمني وقالي إن جالك مرض خطير في يناير 2017، ودا كان بعد 6 شهور من بدايتي في المزيكا، عشان كدا بداية كاريري في الغناء وبداية إنك تتعبي حاجتين جم حياتي تقريبًا في نفس الوقت.

وتابع مروان موسى: ندمان أن سني الصغير وقتها حسسني إني متعطل وأنا براعيكي في البيت، كنت شايف كل شباب جيلي بينزلو وبيتحركوا إلا أنا، روح التحدي في الراب خليتني متضايق إني مش عارف أعمل أغاني أكتر أو أنزل أصور كليبات وأخلي كاريري يتقدم.

وأضاف:" لو كنت عارف اللي أعرفه دلوقتي كنت استمتعت بكل لحظة معاكي أكتر، بدل الحتة الطموحة اللي جوايا اللي كانت بس مركزة على النجاح وإني أعيش شبابي زي بقيت الناس اللي في سني.