جنات تكشف سبب غلق أغنية الشمخ الجواني

كشفت الفنانة جنات سبب غلق أغنية الشمخ الجواني بعد طرحها عبر يوتيوب.

وقالت جنات إن النسخة التي طُرحت عبر "يوتيوب" كان بها مشكلة في الصوت، وتقرر غلقها فوراً بناءً على مقترح من الموزع عمرو الخضري، إلى حين حل المشكلة الطارئة، وإعادة فتحها للجمهور مرة أخرى.

وتابعت في تصريحات لـ et بالعربي:" عملت على حل هذه المشكلة مع فريق العمل، منذ أمس الأربعاء، وبالفعل جرى حلها منذ ساعات قليلة، ومن المفترض طرح النسخة المعدلة مساء اليوم الخميس.

الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال ومن توزيع عمرو الخضري أما إخراج الكليب فكان لكامبا.



وتقول كلمات أغنيتها .. هقولك إيه ولا إيه عارف غلاوتك عندي ايه

لو قلبي شركه لازم تمشي بإدارتك

لو قلبي شقه لازم تبقي في عمارتك

ولو سمكه مش طالعه إلا بصنارتك

ده انا دوبت دوبت دوبت بعد ماقلت ياحب بطلتك

هقولك ايه ولا ايه عارف غلاوتك عندي ايه

رمشك جابني ووداني عداني البر التاني

دايب في حبك بموت بموت بموت

انا دايب