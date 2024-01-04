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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أغنية وفيلم.. محمد كريم يكشف عن مفاجآت 2024 مع تيريس جيبسون

محمد كريم و تيريس
محمد كريم و تيريس جيبسون

حرص الفنان محمد كريم على تهنئة الشعب المصري بعام 2024، وذلك من خلال فيديو قام بنشره على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

ونشر كريم فيديو يجمعه بالنجم العالمي تيريس جيبسون لتهنئة الجمهور بالعام الجديد، وظهر فيه الثنائى قائلين باللغة العربية: كل سنة وانتم طيبين سنة سعيدة عليكم.

وعلق كريم على الفيديو : ‎اغنيه بالعربي انا وتيريس ‎وفيلم كبير في هوليوود هيتم الاعلان عن تفاصيله قريب.
 

 تيريس جيبسون في حفل مهرجان الجونة


حرص  النجم العالمي تيريس جيبسون لتقديم جائزة نجمة الجونة الخضراء وعرض المهرجان فيلم عنه، وفاز فيلم The Buriti Flower بجائزة نجمة الجونة الخضراء، فيما صعد النجم المصري محمد كريم لمساعدة تيريس جيبسون في التحدث باللغة العربية.

نشر الفنان محمد كريم، مقطع فيديو قصير له، عبر حسابه الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، ظهر فيه مع النجم العالمي تيريس جيبسون، بعد انتهاء فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي، أمس. 

وظهر تيريس جيبسون في مقطع الفيديو، مع محمد كريم، وهو يدخن الشيشة، وفي مقطع فيديو آخر ظهرا وهما يرقصان على أغنية رضا البحراوي.

 

تيريس جيبسون في مصر 

نشر الفنان محمد كريم ، عدد من الصور الجديدة التى تجمع بالفنان العالمى تيريس جيبسون، الذى يقوم بزيارة مصر بصحبته، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

واصطحب محمد كريم، تيريس جيبسون لزيارة الأهرامات ، ودخلا سويا الأهرامات لمشاهدة عظمة الآثار المصرية.

ونشر الفنان محمد كريم ، مقطع فيديو جديد يكشف زيارة تيريس جيسبون  للأهرامات وأبو الهول وذلك بعد وصوله اليوم لزيارة مصر. 

وعلق تيريس جيبسون ، على زيارته للاهرامات : يمكنك سماع الألهة تغنى، سأريكم أكبر هذه الأهرامات، انظروا إلى هولاء الأشخاص، وطولهم"، معربا عن اندهاشه عند دخول الأهرامات ومشاهدة الآثار المصرية.

ونشر النجم العالمي تيريس جيبسون، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، يكشف فيه عن أمنيته بعد وصوله مصر لزيارة المعالم السياحية بصحبة الفنان محمد كريم.

وقال تيريس جيبسون: “لقد هبطت حالًا في مصر وأصبح الحلم حقيقة بالنسبة ليّ، أن أكون هنا، وسيشرفني أن ألتقي برئيس مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهنئك شخصيًا على إعادة انتخابك الأسبوع الماضي، أنا موجود في المدينة لفترة قصيرة جدًا، وسيكون من دواعي سروري أن ألتقي بك شخصيًا”.

محمد كريم تيريس جيبسون الفنان محمد كريم

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