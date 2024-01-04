«حلّوا عني».. فيديوهات كوميدية لتوريط أصالة في فيلم ابنها «فيديوجراف»

فيلم الحريفة بطولة خالد الذهبي ابن أصالة ومطرب المهرجانات كزبرة .. حيث تفصلنا ساعات قليلة لتستقبل دور العرض فيلم الحريفة، الذي يقوم ببطولته مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوي ومطرب المهرجانات كزبرة وخالد الذهبي ابن أصالة، مع تواجد نجم الكرة المصرية المعتزل أحمد حسام ميدو.

فيلم الحريفة

فيلم الحريفة الذي يقوم ببطولته ابن أصالة يدور حول شاب تجبره الظروف على ترك حياة الترفيه، ومغادرة مدرسته الخاصة نحو أخرى حكومية، لكنه يكتسب احترام زملائه بسبب مهاراته في كرة القدم، وينضم إلى الفريق المدرسي أملا في تحقيق حلم البطولة.

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