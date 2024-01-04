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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

«حلّوا عني».. فيديوهات كوميدية لتوريط أصالة في فيلم ابنها «فيديوجراف»

فيديوهات كوميدية
فيديوهات كوميدية لتوريط أصالة في فيلم ابنها

فيلم الحريفة بطولة خالد الذهبي ابن أصالة ومطرب المهرجانات كزبرة .. حيث تفصلنا ساعات قليلة لتستقبل دور العرض فيلم الحريفة، الذي يقوم ببطولته مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوي ومطرب المهرجانات كزبرة وخالد الذهبي ابن أصالة، مع تواجد نجم الكرة المصرية المعتزل أحمد حسام ميدو. 

فيلم الحريفة 

فيلم الحريفة الذي يقوم ببطولته ابن أصالة يدور حول شاب تجبره الظروف على ترك حياة الترفيه، ومغادرة مدرسته الخاصة نحو أخرى حكومية، لكنه يكتسب احترام زملائه بسبب مهاراته في كرة القدم، وينضم إلى الفريق المدرسي أملا في تحقيق حلم البطولة.

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للمزيد حول فيلم الحريفة الذي يقوم ببطولته خالد الذهبي ابن أصالة ومطرب المهرجانات كزبرة وكيف ردت أصالة شاهد الفيديوجراف التالي:

أصالة ابن أصالة خالد الذهبي فيلم الحريفة كزبرة

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«حلّوا عني».. فيديوهات كوميدية لتوريط أصالة في فيلم ابنها «فيديوجراف»

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