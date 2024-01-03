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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تفريغ مليار متر مكعب
تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية

شهدت تطورات بناء سد النهضة في إثيوبيا بعض المستجدات في الفترة الأخيرة مع التأكيد على موقف مصر من المساس بحصتها من مياه النيل وفضح مخطط تعطيش مصر لأهداف سياسية.

وكشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، تطورات سد النهضة، وقال إنه تم تفريغ نحو مليار متر مكعب بواقع حوالي 70 مليون م3/يوم من إجمالي التخزينات الأربعة السابقة 41 مليار م3 دون جدوى لـ إثيوبيا. 

تطورات بناء سد النهضة

وقال الدكتور عباس شراقي، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان "تفريغ المليار متر مكعب الأول من سد النهضة دون استفادة"، إن المياه توقفت عن السريان عبر الممر الأوسط فى منتصف ديسمبر الجاري، وجف تماما الآن مع إمكانية البدء فى وضع الخرسانة عليه لإتمام هيكل السد الخرساني، وما زالت بوابتي التصريف مفتوحتين، وعليه تم تفريغ حوالي مليار متر مكعب بواقع نحو 70 مليون م3/يوم من إجمالى التخزينات الأربعة السابقة 41 مليار م3 دون جدوى لإثيوبيا حيث لا توجد توربينات فى هاتين الفتحتين، ويتضح ذلك من خلال تراجع بعض حواف البجيرة خلال الأسبوعين الماضيين.

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للمزيد حول تطورات بناء سد النهضة في إثيوبيا وموقف مصر من المساس بحصتها من مياه النيل وفضح مخطط تعطيش مصر لأهداف سياسية شاهد الفيديوجراف التالي:

سد النهضة اثيوبيا مصر مياة النيل تعطيش مصر

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