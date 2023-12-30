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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مقابل 75 مليون جنيه.. مهاجم جديد على أعتاب الأهلي في يناير «فيديوجراف»

مهاجم جديد على أعتاب
مهاجم جديد على أعتاب الانضمام إلى الأهلي

هل يكون وسام أبوعلي أحدث صفقات الأهلي ليصبح مهاجم الأهلي الجديد خلال موسم الانتقالات الشتوية في يناير المقبل؟ حيث أصبح يرتبط اسم وسام أبوعلي، مهاجم نادي سيريس السويدي، بالانضمام إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويأتي ذلك لحل أزمة النادي في الجانب الهجومي، خاصةً مع قلق المدرب مارسيل كولر من أداء أنتوني موديست وعدم رضاه عن صلاح محسن.

من هو مهاجم الأهلي الجديد

تقارير تشير إلى أن الأهلي يستعد لدفع مبلغ يصل إلى مليون ونصف دولار للتعاقد مع وسام أبو علي اي ما يعادل ٧٥ مليون مصري لضم اللاعب.

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للمزيد حول إمكانية أن يصبح وسام أبو علي أحدث صفقات الأهلي ومهاجم الأهلي الجديد خلال موسم الانتقالات الشتوية في يناير المقبل شاهد الفيديوجراف التالي:

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