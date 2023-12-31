بعد رحيلها.. القصة الكاملة لصاحبة أول توكيل في مصر للتبرع بالأعضاء «فيديوجراف»

وفاة صاحبة أول توكيل في مصر للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، حيث توفيت دينا رضا، أول مصرية توثق توكيلاً رسميًا للتبرع بأعضائها بعد وفاتها، قبل أيام، عن عمر ناهز 57 عامًا. وقد أعلن أحد أقارب دينا الخبر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

أول توكيل في مصر للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة

تعتبر وفاة دينا رضا صاحبة أول توكيل في مصر للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، حالة فريدة في مصر، حيث قامت بتوثيق توكيل رسمي يسمح بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها، وقد أثارت وفاتها وقرارها هذا اهتمامًا كبيرًا وتعاطفًا واسعًا من قبل الجمهور.

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تجدر الإشارة إلى أن دينا كانت تحتفل بعيد ميلادها في شهر ديسمبر الماضي، وهي صاحبة أول توكيل رسمي للتبرع بأعضائها بعد وفاتها.

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