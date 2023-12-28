واقعة فساد جديدة.. أمن الدولة تحيل مدير جمرك العاشر و6 آخرين للجنايات «فيديوجراف»

قضية الفساد في جمرك العاشر .. أحدث جرائم الفساد التي أحالتها نيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات لمحاكمة أطرافها المتهمين بالفساد وتلقي رشاوى مالية في إهدار كبير للمال العام ، حيث أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا مدير عام الايداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك ومدير جمرك العاشر من رمضان و5 آخرين إلي الجنايات لاتهامهم بتلقي وعرض رشاوى مالية.

قضية فساد جمرك العاشر

جاء بأمر الإحالة في قضية جمرك العاشر ثانياً أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميًا طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع مائتي ألف جنيه أخذ منها مائة ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة - مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى محل عمله.

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